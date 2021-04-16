Advertisements
رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"
الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:43 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"
شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"، ذهاب يوسف الرفاعي "أحمد مكي" إلى اعتصام رابعة العدوية، حيث دخل بكارنيه تدريب مصارعة روماني، من أجل مساعدة أم إحسان في الخروج من الاعتصام، حيث تم ضربها واحتجازها داخل الاعتصام، ليصطحبها معه من أجل الخروج من المكان.
واثناء خروج يوسف من المكان يسمع صوتا ينادى عليه باسمه "يا يوسف يا رفاعي"، ليجد طارق صديقه أيام المدرسة "مصطفى أبو سريع"، وينصحه يوسف بالابتعاد عن الاعتصام ولكنه يصمم على موقعه بدعم الاعتصام حتى يعود مرسى، وتكشف الأحداث عن تكليف زكريا "كريم عبد العزيز" ومبروك "إياد نصار"، شخصا يعمل في مطعم كشرى يدخل باستمرار الاعتصام لإيصال الطعام هناك ويمدهم بالمعلومات.
كما تكشف الحلقة أيضاً عن وجود بعض الضباط المستمرين في الخدمة وينتمون إلى الجماعة، حيث يعقدون اجتماعاً داخل المسجد وسط رغبة منه في المشاركة باعتصام رابعة، ويستأذن زكريا من اللواء "رياض الخولي" الدخول لاعتصام رابعة للاطلاع على ما يحدث بداخله وهو ما فعله باصطحاب مبروك متخفيين ودخلا الاعتصام.
مواعيد عرض مسلسل "الاختيار 2"
يعرض المسلسل عبر مجموعة من القنوات في مواعيد مختلفة.
- قناة ON عرض أول 9 مساء، إعادة 2 صباحا، 3:30 عصرا.
- ON دراما 10 مساء.
- ART حكايات 11 مساء.
- أبو ظبي 11 مساء.
- منصة Watchit.
- منصة شاهد (متاحة خارج مصر).
أبطال مسلسل "الاختيار2"
مسلسل "الاختيار2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.
Advertisements