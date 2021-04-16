رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"

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تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"، ذهاب يوسف الرفاعي "أحمد مكي" إلى اعتصام رابعة العدوية، حيث دخل بكارنيه تدريب مصارعة روماني، من أجل مساعدة أم إحسان في الخروج من الاعتصام، حيث تم ضربها واحتجازها داخل الاعتصام، ليصطحبها معه من أجل الخروج من المكان.





واثناء خروج يوسف من المكان يسمع صوتا ينادى عليه باسمه "يا يوسف يا رفاعي "، ليجد طارق صديقه أيام المدرسة "مصطفى أبو سريع"، وينصحه يوسف بالابتعاد عن الاعتصام ولكنه يصمم على موقعه بدعم الاعتصام حتى يعود مرسى، وتكشف الأحداث عن تكليف زكريا "كريم عبد العزيز" ومبروك "إياد نصار"، شخصا يعمل في مطعم كشرى يدخل باستمرار الاعتصام لإيصال الطعام هناك ويمدهم بالمعلومات.





كما تكشف الحلقة أيضاً عن وجود بعض الضباط المستمرين في الخدمة وينتمون إلى الجماعة، حيث يعقدون اجتماعاً داخل المسجد وسط رغبة منه في المشاركة باعتصام رابعة، ويستأذن زكريا من اللواء "رياض الخولي" الدخول لاعتصام رابعة للاطلاع على ما يحدث بداخله وهو ما فعله باصطحاب مبروك متخفيين ودخلا الاعتصام.



