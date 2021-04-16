سيلتيكس ينجو من انتفاضة ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي

نجا بوسطن سيلتيكس من انتفاضة مذهلة من لوس أنجليس ليكرز، ليفوز 121-113 على مضيفه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.









لأول مرة هذا الموسم استضاف ليكرز جماهيره بعد السماح لنحو ألفي شخص بالحضور.









وأعلن ليكرز أنه سيكشف الستار عن لافتة التتويج بلقب الموسم الماضي في مواجهة هيوستون روكتس في ختام مبارياته على أرضه الشهر المقبل.









واستمر غياب الثنائي ليبرون جيمس، وأنطوني ديفيز، لتتواصل معاناة ليكرز، إذ تلقى الخسارة الثامنة في 13 مباراة.



