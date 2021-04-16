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رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول"
الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:48 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول" والتي شهدت أحداثها تجمع الرباعي طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق.
تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول"
بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول"، بوصول خبر اغتيال "خالد" إلى القاهرة، واستدعت الشرطة زوجته للتحقيق معها لتعلم هل كان يتم تهديده من أي شخص أو جهة، وقام "عادل" بمقابلتها وتعزيتها ووعدها بأنه سينتقم من فاعلها، وأخبرها سيتم نقل جثمانه إلى القاهرة ليدفن بمقابر الأسرة.
وبعد ذلك ذهب "عادل" لمقابلة رئيسه في العمل، حيث أكد له أنه هو كان المقصود، وأن الفاعل اختلط عليه الأمر لأن "خالد" أرتدى قبعته، كما أكد له أن "رمزي" هو من أصدر هذا الأمر، وطلب منه رئيسه أن يظل قريبا من "طارق" لأنه هو همزة الوصل بينهم وبين "رمزي"".
بينما خرج "طارق" في برنامجه منددا بهذه الواقعة، كما تسأل عن من خلف هذا الاغتيال، هل هي الجماعات الإرهابية التي ذكرها في فيلمه وتعد هذا الفيلم تجاوزا للخطوط الحمراء، أم الدولة التي منعت عرض الفيلم في بلده.
وأثناء ذلك كان "رمزي" الشهير بـ"أبو منصور" في جبال باكستان يتحدث مع معاونه، ويخبره بما كان شعر به عندما رأى "خالد" غارقا في دمائه، وأنه كان مثل الطفل الصغير الذي ضرب صديقه وهرب خوفا من العقاب، ثم بدأو التجهيزات لمبايعته من أجل أن يكون الخليفة، ولكن وزيره أخبره أن نسيبه "أبو أيوب" معترض على البيعة فيأمر بقتله.
وأثناء تشييع جثمان "خالد"، طلب "طارق" من زوجته أن يستضيفها في برنامجه للتحدث عن الواقعة، ولكنها ترفض طلبه بشدة، وفي نفس الوقت عندما كان "أبو منصور" يشيع جثمان "أبو أيوب" تم قصف المنطقة التي يقفون فيها.
مواعيد عرض مسلسل "القاهرة كابول"
ويعرض المسلسل عبر عدد من القنوات المصرية والعربية.
- cbc الساعة 11:30 مساء
- cbc دراما الساعة 1:30 صباحا
- الحياة الساعة 7:45 مساء
- الحياة مسلسلات الساعة 11 مساء
- ألفا مسلسلات الساعة 8 مساء
- روتانا خليجية.
- القناة الأولى والفضائية المصرية
- منصة WATCH IT
- منصة شاهد "متاح خارج مصر فقط"
أبطال مسلسل "القاهرة كابول"
مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، وأحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.
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