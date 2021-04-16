نائب تونسي: أقسام كورونا في المستشفيات العامة تجاوزت طاقتها القصوى





أكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي أن الوضع الصحي في البلاد خطير.





وبحسب منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال القمودي إن الوضع الوبائي في تونس خطير، مشيرا إلى أن الأقسام المخصصة لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات العامة قد تجاوزت طاقتها القصوى.





ودعا رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التونسي، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع الوبائي والإذن بتسخير كل المصحات الخاصة لاستقبال المرضى ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة إلى حين انتهاء الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.



