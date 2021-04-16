التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الباطن في الدوري السعودي

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الباطن، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





ويسعى اتحاد جدة في مباراة اليوم مواصلة العروض القوية في البطولة، ومطارد صدارة ترتيب الدوري السعودي، حيث سيعزز الفريق من موقعه حال الفوز على الباطن، وتحقيق النقاط الثلاث، ومن ثم التساوي بشكل مؤقت مع الهلال والشباب.





ويحتل اتحاد جدة حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 9، وخسارة 4 فقط، حيث استطاع تسجيل 39 هدفاً، وتلقي 26.





وجاء التشكيل المتوقع لاتحاد جدة كالتالي:





في حراسة المرمى: فواز القرني.





في الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، سعود عبد الحميد.





في الوسط: عبد العزيز البيشي، كريم الأحمدي، عبدالعزيز الجبرين، فهد المولد.





في الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، هارون كمارا.