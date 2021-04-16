رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ضل راجل"

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تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل "ضل راجل"

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "ضل راجل" بلقاء ياسر جلال بنادين زميلة ابنته شهد، لكنها تنكر إقامة حفل عيد ميلاد في يوم الحادث، كما أنها لم تكن موجودة في الحفل، ليبقى لغز حادث ابنة ياسر جلال دون الكشف عن تفاصيله .





ويجلس ياسر جلال مع الطبيب إيهاب فهمى وينصحه بعمل محضر في الشرطة من أجل إنهاء أوراق المستشفى، لكن جلال يرفض ويطالب الطبيب بإفاقة ابنته أولا قبل اتخاذه أي إجراء، خاصة أن تقرير الطبيبة – نور اللبنانية – أشار إلى وجود محاولة إجهاض عنيفة في جسد شهد.





تواجه نور اللبنانية ياسر جلال وتلومه على موقفه وترى فيه تخاذلا عن حق ابنته وخوفه من الفضيحة على حساب حقها، ولا بد أن يقدم بلاغًا لحفظ حقوق ابنته.





وتصر نرمين الفقي على زيارة ابنتها شهد في المستشفى رغم ظروفها الصحية وعندما تصل للمستشفى وترى ابنتها تنهار بالبكاء صارخة: "ردى عليا يا شهد"، ويحاول جلال تهدئتها ويخرجها خارج غرفة المستشفى.





وفى حوار دار بين الطبيبة – نور اللبنانية – وجلال – ياسر جلال – تخبره أن الجنين ما زال في بطن ابنته شهد ولم يسقط رغم محاولة إجهاضه، وتسأله ماذا سيفعل مع ابنته بعد إفاقتها، هل سيعنفها أو يتخلص منها أم سيقف بجوارها حتى تنال حقها من المجرم الذى تسبب في حملها.





ويحاول ياسر جلال معرفة كلمة مرور هاتف ابنته شهد، فيكتشف أنه تاريخ ميلاده وبدخوله على الصور يجد صورة تجمع ابنته شهد ونادين من مكان الحفل رغم أن الأخيرة أنكرت أنها أقامت عيد ميلاد، وأنها لم تتواجد في مكان الحفل من الأساس، فيسرع لمواجهة نادين وأمها بالصورة لتنتهي الحلقة بمواجهتهما، ويبدو أن الصورة ستصل بياسر جلال إلى خيط يكشف به أسرار لغز الاعتداء على ابنته وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.



