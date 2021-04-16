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شوماخر يسعى للظهور بشكل أفضل في السباق الثاني لموسم فورمولا وان

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
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يأمل مايك شوماخر، سائق سيارات فورمولا-1 أن يظهر بشكل أفضل من الذي ظهر به في سباقه الأول، وذلك عندما يتوجه لمضمار من بين المفضلين لوالده.

ويشارك سائق فريق هاس، ونجل أسطورة فورمولا-1 مايكل، في سباق الجائزة الكبرى إيميليا رومانا في إيطاليا على مضمار إيمولا حيث توج مايكل باللقب سبع مرات.

وأنهى مايك أول سباق له في فورمولا-1 الذي أقيم قبل ثلاثة أسابيع في البحرين في المركز السادس عشر.

وقال شوماخر 22 عاما في تصريحات صحفية اليوم الخميس إنه يهدف في السباق المقبل "أن يواصل التعلم، وأن يواصل محاولة التطور". وتحدث عن سباق البحرين وقال :"كنت سعيدا بقدر المستطاع".

ويحب شوماخر مضمار إيمولا البالغ طوله 909ر4 كيلومترا والذي يقع بالقرب من بولونيا، بسبب التسلسل المتتالي لأركانه.

وقال :"أحب أن أقود السيارة طوال اليوم".

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