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إيفانز يطيح بديوكوفيتش.. ونادال يتأهل لدور الثمانية في بطولة مونت كارلو

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
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حقق لاعب التنس البريطاني دان إيفانز أفضل انتصار في مسيرته الرياضية، بعدما أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثالث لبطولة مونت كارلو للأساتذة اليوم الخميس.

وتغلب إيفانز، المصنف الأول في بريطانيا، على ديوكوفيتش، متصدر التصنيف العالمي حاليا، بنتيجة 6 / 4 و7 / 5، ليصعد لدور الثمانية في البطولة، محققا انتصاره الأول في مشواره الرياضي على أحد المصنفين الستة الأوائل عالميا.

وظهر ديوكوفيتش بشكل باهت خلال المباراة الثانية التي يخوضها بعد تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، في فبراير الماضي، حيث خسر أول ثلاثة أشواط.

وتحسن أداء ديوكوفيتش نسبيا، ليتعادل 4 / 4 في المجموعة الأولى، لكن سرعان ما استعاد إيفانز زمام الأمور من جديد، ليحسم المجموعة الأولى لمصلحته.

في المجموعة الثانية، رغم تقدم ديوكوفيتش 3 / صفر في الأشواط، لكن إيفانز استطاع أن يعود، ليتعادلا 3 / 3 ثم 5 / 5، قبل أن يتمكن من كسر إرسال نظيره الصربي، ليفوز بعدها بالمجموعة والمباراة.

وضرب إيفانز /30 عاما/ موعدا في دور الثمانية مع البلجيكي ديفيد جوفين، الذي تغلب على الألماني أليكسندر زفيريف بنتيجة 6 / 4 و7 / 6.

من جانبه، لم يجد النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، المصنف الثالث للبطولة، صعوبة في بلوغ دور الثمانية، عقب تغلبه على البلغاري جريجور ديميتروف بنتيجة 6 / 1 و6 / 1.

وصعد اليوناني ستيفانوس تيستيباس لدور الثمانية أيضا، إثر فوزه على التشيلي كريستيان جارين بنتيجة 6 / 4 و6 / 4، فيما تغلب الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا على الفرنسي لوكاس بويل بنتيجة 6 / 2 و7 / 6، والإيطالي فابيو فونيني على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 6 / 2 و7 / 6.

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