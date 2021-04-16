



تعرف على موعد اذان مغرب رابع يوم رمضان 2021.. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار





حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يتحدد موعد رفع أذان مغرب اليوم الجمعة رابع أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.23 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.44 مساء.





وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر السبت خامس أيام الشهر الفضيل في الساعة 3.55 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.





وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.





ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.





وله أن يقول أيضًا: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت". رواه أبو داود.





ومن روائع الدعاء عند الإفطار:

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم بسرّ اسمك اللطيف الطف بنا في جميع الحركات والسكنات والأمور كلها، وخلصنا يا ربنا من كل الشدائد والمصاعب والمحن والمصائب في خير وعافية بلا محنة، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين.





اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وبره بعبده واصل، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر، يا باطن يا ظاهر يا لطيف، نسألك وقاية اللطف في القضاء، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.





اللّهمّ إليك تقصد رغبتنا، وإيّاك نسأل حاجتنا، وبيدك مفاتيح مسألتنا، لا نسأل الخير إلّا منك، ولا نرجوه من غيرك، ولا نيأس من روحك بعد معرفتنا بفضلك.





اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يارسول الله.



