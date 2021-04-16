Advertisements

تعرف على موعد اذان مغرب رابع يوم رمضان 2021.. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:57 ص
اذان مغرب
اذان مغرب
Advertisements

تعرف على موعد اذان مغرب رابع يوم رمضان 2021.. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار

حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يتحدد موعد رفع أذان مغرب اليوم الجمعة رابع أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.23 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.44 مساء.

وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر السبت خامس أيام الشهر الفضيل في الساعة 3.55 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.

وله أن يقول أيضًا: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت". رواه أبو داود.

ومن روائع الدعاء عند الإفطار:
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم بسرّ اسمك اللطيف الطف بنا في جميع الحركات والسكنات والأمور كلها، وخلصنا يا ربنا من كل الشدائد والمصاعب والمحن والمصائب في خير وعافية بلا محنة، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين.

اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وبره بعبده واصل، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر، يا باطن يا ظاهر يا لطيف، نسألك وقاية اللطف في القضاء، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.

اللّهمّ إليك تقصد رغبتنا، وإيّاك نسأل حاجتنا، وبيدك مفاتيح مسألتنا، لا نسأل الخير إلّا منك، ولا نرجوه من غيرك، ولا نيأس من روحك بعد معرفتنا بفضلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يارسول الله.

تعرف على موعد اذان مغرب رابع يوم رمضان 2021.. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد اذان مغرب رابع يوم رمضان 2021 رمضان 2021 رابع أيام رمضان اذان مغرب

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 18 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مع تفشي كورونا.. أدعية للتحصن من الأوبئة القاتلة

تعجيل الإفطار.. تعرف على أشهر البدع الرمضانية

موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان 2020 Ramadan ودعاء 3 ايام الشهر الكريم | وموعد الافطار في مصر وبعض الدول العربية

إمساكية سادس يوم رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب ودعاء الصائم قبل الإفطار

دعاء يوم عرفة.. أفضل أدعية لرفع البلاء وقضاء الحاجة

دعاء الإفطار في يوم عاشوراء 1442.. دعاء الإفطار ليوم عاشوراء 10 محرم مكتوب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة