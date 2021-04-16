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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه نادي اسي ميلان فريق جنوي ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الجوله 31 علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.


يسعي ميلان الذي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب البطوله برصيد 63 نقطة لتحقيق الأنتصار للحفاظ علي الوصافه والفوز علي فريق جنوي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.


وسوف تنطلق المباره يوم الأحد المقبل في الساعه الثانيه عشره ظهرا بتوقيت مصر ، وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي.


والجدير بالذكر ان الفريق سيغيب عنه نجمه السويدي إبراهيموفيتش بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المواجهة السابقة التي كانت ضد فريق بارما.

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