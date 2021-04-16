أبو العلا يعلن مدة غياب تريزيجية عن الملاعب

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عن مدة غياب محمود حسن تريزيجية عن الملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري .









وكان تريزيجة قد تعرض لقطع كامل في الرباط الصليبي خلال المباراة التي جمعت فريقه أستون فيلا بفريق ليفربول في الجولة ال31 من الدوري والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين لهدف.









وقال أبو العلا" تريزيجية سيغيب عن الملاعب لفتره تترواح مابين 6 ل9 أشهر، مؤكداً أن الجهاز الطبي للمنتخب في تواصل دائم مع الفريق الإنجليزي لمتابعة حالة اللاعب ".









ومن المؤكد أن يغيب تريزيجية عن مباريات المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.