



ننشر موعد عرض مسلسل "موسى" لمحمد رمضان على قناة " dmc " في رمضان 2021





من بين أهم أعمال موسم دراما رمضان 2021، مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والذي يُعرض في مصر حصريا على قناة "dmc".





مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان

يعرض مسلسل "موسى" على dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا.





بينما خارج مصر يُعرض مسلسل "موسى" على قناة "mbc 1" الساعة 9:00 مساء.





"موسى" بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.





احداث مسلسل موسى

المسلسل تدور أحداثه في فترة الستينيات حول شخصية "موسى" الصعيدية التي تواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل بالتجارة.



