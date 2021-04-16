نجم الزمالك مطلوب في الأهلي القطري

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن انفراد فيما يتعلق بيوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة النهار أن الأهلي القطري الذي يقوده نيبوشا أرسل عرض رسمي للزمالك لاستعارة خدمات أوباما.





وأشار إلى أن إدارة الزمالك اشترطت على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ورقة موقعة بخط يده بشأن موافقته على رحيل اللاعب.





وشدد على أن حازم فتوح وكيل كارتيرون هو الوسيط في العرض القطري.





وأشار عمر إلى أن مسئولي القطري أنهوا الاتفاق مع اللاعب على كل تفاصيل العقد.





وكشف عمر عن وجود بند في عقد اللاعب مع الزمالك عند تجديده يتضمن بأحقيته في الخروج للإعارة خارج مصر في الموسم المقبل.