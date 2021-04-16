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أول رد فعل من الشركة المنتجة لبرنامج "خمس نجوم" على هجوم مصطفى قمر

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن المنتج محمد عبد الوهاب مالك شركة "ميديا لايف المنتجة لبرنامج المقالب "خمس نجوم" اعبر صفحته على "فيس بوك  عن " تولى أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض الشئون القانونية للشركة  في أول رد فعل له ضد هجوم الفنان مصطفى قمر  للشركة وصناع البرنامج الذي يعرض على mbc  مصر. 



وكتب عبد الوهاب منذ قليل على صفحته قائلا: " تعلن شركة ميديا لايف للانتاج و التوزيع الفني والمنتجة لبرنامج خمس نجوم بتولي مكتب  الاستاذ اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض جميع شؤونها القانونية". 



وكان  قمر قد نشر فيديو له يهاجم الشركة عبر حسابه على إنستجرام معترضا عن عدم تقييم الشركة لمكانته وتاريخه الفتي بالشكل الذي يرضيه وسط النجوم المشاركين له بالبرنامج .



برنامح المقالب الكوميدي "خمس نجوم" يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية كوميدية بأسلوب جديد نال إعجاب المشاهدين منذ بداية عرضه في رمضان ويستضيف البرنامج في كل حلقة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.



يعرض برنامج "خمس نجوم في التاسعة مساء كل يوم" على فضائية "mbc مصر " طوال شهر رمضان .

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