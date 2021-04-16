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اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ.. ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021 (دعاء 4 رمضان 2021)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:07 ص
دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021
دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021
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اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ.. ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021 (دعاء 4 رمضان 2021)

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة يومية جديدة وهي مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك 2021، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، واليوم ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021 (دعاء 4 رمضان 2021).
 
وقد أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 
دعاء اليوم الرابع من رمضان وما جاء عن النبى
وقد دعا النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ"

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ.. ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021 (دعاء 4 رمضان 2021)

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