Advertisements

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:18 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات، إنه تلقى لقاح "أسترازينكا" ضد فيروس كورونا، والأعراض الجانبية بسيطة ولا تشكل خطورة، منوها بأن الأعراض تظهر لنحو من 10 إلى 15% من الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح، وتختلف من شخص إلى الأخر.

وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن لقاحي "سينوفارم، وأسترازينكا" من أكثر لقاحات كورونا أمنا، وكفاءة، حيث أن مدرستهم العلمية قديمة ومعروفة، وتم تجربتها في عدد من اللقاحات.

وأضاف أن الحالات التي تعرضت لجلطات بعد الحصول على لقاح "أسترازينكا" قليلة جدا حيث لا تتجاوز 40 حالة، منوها بأن الدراسات أثبتت أنه لا توجد علاقة بين "أسترازينكا" وتكون الجلطات.

ولفت إلى أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة أبدية، ولكن تعطي مناعة تمتد من 3 إلى عام، ولكن لقاح "أسترازينكا" هو من يعطي أطول فترة مناعة حتى الآن.

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 9 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة