أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" (فيديو)



وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن لقاحي "سينوفارم، وأسترازينكا" من أكثر لقاحات كورونا أمنا، وكفاءة، حيث أن مدرستهم العلمية قديمة ومعروفة، وتم تجربتها في عدد من اللقاحات.



وأضاف أن الحالات التي تعرضت لجلطات بعد الحصول على لقاح "أسترازينكا" قليلة جدا حيث لا تتجاوز 40 حالة، منوها بأن الدراسات أثبتت أنه لا توجد علاقة بين "أسترازينكا" وتكون الجلطات.



ولفت إلى أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة أبدية، ولكن تعطي مناعة تمتد من 3 إلى عام، ولكن لقاح "أسترازينكا" هو من يعطي أطول فترة مناعة حتى الآن.



قال الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات، إنه تلقى لقاح "أسترازينكا" ضد فيروس كورونا، والأعراض الجانبية بسيطة ولا تشكل خطورة، منوها بأن الأعراض تظهر لنحو من 10 إلى 15% من الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح، وتختلف من شخص إلى الأخر.