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احذروا.. خبيرة: هؤلاء الأشخاص لا يتناولوا "العرقسوس" (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة الصناعات الغذائية، إن هناك أكثر من نوع من المشروبات في شهر رمضان الكريم، أهمها المياه، وبالتالي لا يمكن تجاهلها والاهتمام بالعصائر الأخرى، مشددة على أن للمياه دور كبير في تنشيط أجهزة الجسم المختلفة والحفاظ على درجة حرارة الجسم وإعطاء نضارة للبشرة.
وأضافت عز الدين خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه يجب شرب ما يتراوح بين 2 إلى 3 لترات مياه يوميا في الفترة بين الإفطار والسحور، حيث أنه يرفع كفاءة الجسم وينظفه من الاملاح والسموم.
وتابعت خبيرة الصناعات الغذائية، أن للعرقسوس فوائد كبيرة جدا على مستوى الجهاز الهضمي وبخاصة لمن يعانون من أمراضه مثل قرحة المعدة والتهاباتها، كما أنه مفيد لصحة الأسنان ويحميها من التسوس ومفيد لصحة الكبد، ولا يحتاج إلى كمية عالية من السكريات للتحلية، لكنه يسبب مشكلات لمن يعانون من أمراض ضغط الدم المرتفع والقلب والكلى لأنه يسبب اضطرابا في نسبة البوتاسيوم، إذ يجب أن يمتنعوا تماما، بالإضافة إلى الحوامل لأنه يسبب الولادة المبكرة، أما الأصحاء فيجب أن يتناولوه مرة واحدة يوميا، لأنه يسبب خللا في نسبة البوتاسيوم للأصحاء إذا ما استمروا في تناوله لمدة أسبوعين، وبالتالي فإنه ينصح بكوب واحد فقط يوميا.
وأشارت، إلى أنه يجب شراء المشروبات –مثل التمر الهندي- من العطار وصناعتها والابتعاد عن محال العصير والبائعة الجائلين، لأن مشروباتهم لا تعطي للجسم أي قيمة غذائية، لأنها مضرة بالصحة وعبارة عن مواد صناعية.

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