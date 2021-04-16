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كل ما تريد معرفته عن عرض المومياوات الملكية بمتحف الحضارة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأ مسئولي متحف الحضارة بمدينة الفسطاط في إنهاء تجهيزات عرض المومياوات الملكية التي تم نقلها من متحف التحرير الفترة الأخير.

موعد استقبال الزائرين
وأعلن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الانتهاء من صيانة وتهيئة المومياوات الملكية، التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل، وبذلك يكون اكتمل وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 أبريل الموافق يوم التراث العالمي.

كيف تم تجهيز المومياوات
وقالت إيناس جعفر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إنه تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة، ويجري استكمال الأعمال لتثبيت باقي التوابيت والقطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع، موضحة أن جميع الأثريين يعكفون حاليا على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.

والملوك الذين تم وضعهم فى الفتارين هم "من سقنن رع ورمسيس الثاني والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثاني وسيتي الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تى".

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية عكف فريق الترميم على فك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

أسعار زيارة قاعة المومياوات
وتفتح وزارة السياحة والآثار، الأحد المقبل، قاعة المومياوات الملكية للعرض بالمتحف القومي للحضارة أمام الزيارة تزامنا مع احتفالات يوم التراث العالمي.

وحددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر دخول المتحف القومي للحضارة تشمل قاعتي المومياوات والعرض المركزي بسعر موحد للزائر المصري ٦٠ جنيه، والطالب المصري ٣٠ جنيه، والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

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مدينة الفسطاط عرض المومياوات الملكية الموميا القطع الاثرية الالي

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