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الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد العذارى اغابى وإيرينى وصوفيا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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اليوم الثامن - شهر برمودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار استشهاد العذارى القديسات أغابى وايريني وصوفية. وهؤلاء كن من أهل تسالونيقية، وكن عابدات للمسيح عن آبائهن ثم اخترن عيشة البتولية واتفقن علي السلوك في الفضيلة وكن مداومات علي الاصوام المتواصلة والصلوات الكثيرة مترددات علي أديرة العذارى متنسكات مع الراهبات. فلما تملك مكسيميانوس الكافر (نحو أواخر القرن الثالث ) وأثار عبادة الأصنام وسفك دماء كثيرين من المسيحيين خافت القديسات وهربن إلى الجبل واختبأن في مغارة مداومات علي نسكهن وعبادتهن وكانت هناك امرأة عجوز مسيحية تفتقدهن بكل ما يحتجنه كل أسبوع وتبيع ما يعملنه بأيديهن وتتصدق عنهن بما يفضل. وحدث أن رأي أحد الأشرار كثرة خروج هذه العجوز إلى الجبل. فتبعها عن بعد إلى أن عرف المغارة التي تدخل إليها فاختبأ حتى لا تراه عند عودتها، وكان يظن أنها تخبئ أشياء ثمينة فلما خرجت من المغارة وابتعدت عنها دخل إليها فوجد الجواهر النفيسة عرائس المسيح وهن قائمات يصلين فربطهن وجذبهن وأحضرهن إلى والي تسالونيقية. فسألهن عن أيمانهن فأقررن أنهن مسيحيات عابدات للمصلوب فحنق الوالي عليهن وعذبهن كثيرا ثم طرحهن في النار فأسلمن أرواحهن ونلن إكليل الشهادة. صلاتهن تكون معنا. آمين

استشهاد 150 شهيد على يد ملك الفرس

في مثل هذا اليوم تذكار حادثة استشهاد مائة وخمسين من المؤمنين قتلوا في ساعة واحدة بيد ملك الفرس وذلك أن هذا الملك كان قد أغار علي بلاد المسيحيين المتاخمة لحدود بلاده وسبي منهم كثيرين. ولما لم يطيعوه ليعبدوا الشمس والكواكب أمر بقطع رؤوسهم. فنالوا أكاليل الشهادة.

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