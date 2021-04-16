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رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:32 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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حرص نادي بيراميدز على التعليق بشأن إمكانية عودة نجمه رمضان صبحي إلى الأهلي من جديد.

اللاعب رمضان صبحي أثار الجدل بعد أن كشف عن رغبته في العودة من جديد إلى الأهلي لكن ذلك بموافقة من إدارة بيراميدز.

ويرى نادي بيراميدز أن إعلان رمضان صبحي رغبته في العودة للأهلي أمر طبيعي خاصة أن اللاعب من أبناء النادي وقدم له الكثير في السابق.

ونفى نادي بيراميدز توقيع أية عقوبة على اللاعب في الفترة الحالية بسبب مشاركته في برنامج "رامز عقله طار" على قناة ام بي سي مصر.

وقد أكد النادي أن رمضان صبحي حصل على موافقة مسبقة بالتواجد في البرنامج.


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