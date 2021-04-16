ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الـ 31

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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الـ 31
الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:32 ص
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة قبل منافسات الأسبوع ال 32 من عمر المسابقة.
يحتل نادي أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، بينما يأتي في المرتبة الثالثة فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- أتليتكو مدريد 67 نقطة.
2- ريال مدريد 66 نقطة.
3- برشلونة 65 نقطة.
4- إشبيلية - 61 نقطة.
5- ريال سوسييداد – 47 نقطة.
6- ريال بيتيس – 47 نقطة.
7- فياريال – 46 نقطة.
8- غرناطة – 39 نقطة.
9- ليفانتي – 38 نقطة.
10- أتلتيك بيلباو- 37 نقطة.
11- سيلتا فيجو - 37 نقطة.
12- قاديش 35 نقطة.
13- فالنسيا - 34 نقطة.
ا14- أوساسونا – 34 نقطة.
15- خيتافي – 30 نقطة.
16- هويسكا – 27 نقطة.
17- بلد الوليد – 27 نقطة.
18- إلتشي – 26 نقطة.
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