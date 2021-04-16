ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الـ 31

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة قبل منافسات الأسبوع ال 32 من عمر المسابقة.





يحتل نادي أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، بينما يأتي في المرتبة الثالثة فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1- أتليتكو مدريد 67 نقطة.

2- ريال مدريد 66 نقطة.

3- برشلونة 65 نقطة.

4- إشبيلية - 61 نقطة.

5- ريال سوسييداد – 47 نقطة.

6- ريال بيتيس – 47 نقطة.

7- فياريال – 46 نقطة.

8- غرناطة – 39 نقطة.

9- ليفانتي – 38 نقطة.

10- أتلتيك بيلباو- 37 نقطة.

11- سيلتا فيجو - 37 نقطة.

12- قاديش 35 نقطة.

13- فالنسيا - 34 نقطة.

ا14- أوساسونا – 34 نقطة.

15- خيتافي – 30 نقطة.

16- هويسكا – 27 نقطة.

17- بلد الوليد – 27 نقطة.

18- إلتشي – 26 نقطة.



