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"الري": الانتهاء من تأهيل 7800 كم ترع خلال منتصف 2022

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مصر انتهت من تأهيل أكثر من 1500 كم ترع خلال الشهور القليلة الماضية، كما تعمل على تأهيل 5100 كم وتم الموافقة على اعتمادات نحو 1200 كم ستطرح للمقاولون، وذلك بإجمالي نحو 7800 كم، ستنتهي خلال منتصف العام المقبل بتكلفة إجمالية قدرها 18 مليارات جنيه.
وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "في هذه المرحلة نعمل على تبطين الترع الأصغر، لأن الترع الكبيرة لا تعاني من مشكلات كبيرة مثلها، وبعد انتهاء هذه المرحلة سننتقل إلى الترع التي تعاني من مشكلات أقل".
وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية: "الترع بها قدر هائل من الحشائش والمخلفات، لكننا عند التنفيذ نزيلها ونستبدل التربة بتربة أخرى نظيفة، ثم نقوم بعملية التبطين، ومعدلات العمل ممتازة، كما نزيل أي مخالفات أو تعديات على الترع، فنحن ننظم عملية الري في الترع كلها".
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سنتوسع بشكل كامل في منظومة الري الحديث بـ4 ملايين فدان في أراضي الدلتا القديمة، وسيتم التوسع في هذا الموضوع مستقبلا بهدف تنفيذ هذه المنظومات الحديثة في هذه الأراضي بسبب أهمية دورها في ترشيد المياه وبخاصة أن مصر تعاني من مشكلات في المياه".
وأكد محمد غانم، أن المزارع سيستفيد ماديا بشكل كبير من هذه المنظومة لأنها تتيح زيادة كبيرة في الإنتاجية بواقع 40%، وهو ما يمثل لهم عائدا كبيرا، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية.

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