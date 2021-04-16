Advertisements

٥ معلومات عن الراهب المجاهد زوسيما

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار نياحة الأب العابد الراهب المجاهد القس زوسيما.

وُلِدَ سنة 326م. من أبوين مسيحيين قديسين من أهل فلسطين. وفي السنة الخامسة من عمره سلمه أبواه لراهب شيخ قديس. فرباه تربية مسيحية وعلَّمه العلوم الدينية. وبعد فترة وجيزة رسموه شماسًا. ثم صار راهبًا تقيًا، ونما في الفضيلة، وكان ملازمًا للتسبيح والقراءة ليلًا ونهارًا، وفي وقت العمل أيضًا. ولما أكمل خمسًا وثلاثين سنة في الدير رسموه قسًا، فتزايد في نسكه وزهده وجهاده.وبعد أن قضى ثلاث عشرة سنة في القسيسية، زرع عدو الخير في فكره أنه قد أصبح يفوق كل أهل زمانه في التقوى والفضيلة. إلا أن رحمة الله شاءت أن ترده عن هذا الظن. فأرسل الله ملاكًا أمره بالانتقال إلى الدير القريب من الأردن. فقام ومضى إليه، فوجد شيوخًا قديسين كاملين في سيرتهم. فتبين له عندئذ أنه كان بعيدًا عما ظنه في نفسه. فأقام عندهم. وكان من عادة هؤلاء الشيوخ أنهم في أيام الصوم الكبير، وفي الأحد الأول يتقربون من الأسرار المقدسة، ثم يخرجون من الدير إلى براري الأردن، يجاهد كل منهم على حدة.


فأخذ القديس زوسيما يخرج مثلهم في البرية سائلًا من الله أن يريه ما ينتفع منه. وفي أحد الأيام، وجد القديسة مريم القبطية، فاستعلَم منها عن سيرتها، فأعلَمته وطلبت منه أن يأتي لها في العام المقبل بالأسرار المقدسة. وفي العام الذي يليه وجدها قد تنيَّحت فصلى عليها ودفنها. ولما رجع قص سيرتها على الآباء الرهبان. وبعد أن عاش تسعًا وتسعين سنة تنيَّح بسلام.

أخبار تهمك

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة