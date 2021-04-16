المطران عطا الله حنا: انقذوا القدس قبل فوات الأوان

– وجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم نداء عاجلا الى الاحرار من ابناء امتنا العربية بضرورة التحرك لنصرة القدس كما وناشد سيادته كافة المسلمين والمسيحيين في كل مكان بضرورة ان يهتموا بما يحدث في مدينة القدس التي تمر بأوضاع دراماتيكية ومجزرة حضارية واستهداف لكل ما هو فلسطيني مسيحي او اسلامي فيها، فاستهداف مقدساتنا واوقافنا ومؤسساتنا الوطنية وسياسات التهجير والاقصاء والظلم مستمرة ومتواصلة فالقدس في خطر شديد.

تابع حنا على صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل: أقول لكل من يتغنون بالقدس وعروبتها وقدسيتها بأن انقذوا القدس قبل فوات الاوان فالقدس اليوم ليست بحاجة لبيانات واشعار تتغنى بعروبتها فحسب وهي ليست بحاجة لمؤتمرات وخطابات تدافع عنها فحسب وان كنا لا نقلل من اهمية هذه المؤتمرات وهذه الخطابات ولكنها لوحدها ليست كافية لانقاذ مدينتنا من الواقع المأساوي الذي تمر به.

انقذوا مدينة القدس قبل فوات الاوان ونحن ندق مجددا ناقوس الخطر فالقدس في خطر شديد ولا تتركوا مدينتكم وحاضنة مقدساتكم وشعبها لوحدهم يقارعون جلاديهم فالقدس مدينة مقدسة وقضيتها تقع على كاهلنا جميعا.

أختتم: أنها مسؤولية الفلسطينيين والعرب بالدرجة الاولى ومسؤولية المسيحيين والمسلمين في كل مكان لكي يحافظوا عليها وعلى بهائها وتاريخها وتراثها وهويتها واصالتها.