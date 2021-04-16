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بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني
الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:30 م
غدير أحمد
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مازال الصراع مشتعلا علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حيث، يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة جدول الترتيب برصيد 23 هدفا.
بينما جاء النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 19 هدف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينيو نجم فياريال.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 – ليونيل ميسي – 23 هدفًا.
2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.
4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 15 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7 – رافا مير – 12 هدفًا.
8- روجر مارتي – 11 هدفًا.
9 – خوسيه موراليس – 11 أهداف.
10 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
11 – ياجو أسباس – 10 أهداف
12 – ماركوس يورينتي – 9 أهداف.
13 – جارسيا كيكي – 8 أهداف.
14 – أنطوان جريزمان – 8 أهداف.
15 – سانتي مينا – 8 أهداف
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