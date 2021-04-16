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بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:30 م
ميسي
ميسي
غدير أحمد
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مازال الصراع مشتعلا علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حيث، يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة جدول الترتيب برصيد 23 هدفا.

بينما جاء النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 19 هدف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينيو نجم فياريال.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – ليونيل ميسي – 23 هدفًا.
2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.
4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 15 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7 – رافا مير – 12 هدفًا.
8- روجر مارتي – 11 هدفًا.
9 – خوسيه موراليس – 11 أهداف.
10 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
11 – ياجو أسباس – 10 أهداف
12 – ماركوس يورينتي – 9 أهداف.
13 – جارسيا كيكي – 8 أهداف.
14 – أنطوان جريزمان – 8 أهداف.
15 – سانتي مينا – 8 أهداف

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