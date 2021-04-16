الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

أعلن نادي الأهلي جاهزية نجمه قبل يومين من مواجهة الزمالك في القمة المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وشارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء الخميس، ليؤكد جاهزيته للقمة.





وكان أكرم توفيق قد غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.





وخاض الأهلي تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة.





يذكر أن الأهلي قطع تذكرة التأهل إلى دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر أمس بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية. ‏



