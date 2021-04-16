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الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:30 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي الأهلي جاهزية نجمه قبل يومين من مواجهة الزمالك في القمة المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وشارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء الخميس، ليؤكد جاهزيته للقمة.
وكان أكرم توفيق قد غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.
وخاض الأهلي تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة.
يذكر أن الأهلي قطع تذكرة التأهل إلى دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر أمس بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية.
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