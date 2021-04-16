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مسلسل " الاختيار2" الأفضل في الأسبوع الأول من كأس انرجي للدراما

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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احتل مسلسل الاختيار2، المرتبة الأولى، في منافسات كأس إنرجي للدراما، في موسمه الخامس، على ارديو إينرجي 92.1، والذي يقدمه محمد طارق أضا.
مسلسل "الاختيار 2" كان من ضمن المجموعة الأولى، التي يتنافس فيها ثلاث مسلسلات بجانب الاختيار 2، كلاً من بنت السلطان، بين السما والأرض، وقصر النيل.
وعلى مدار الحلقة تواصلت عملية التصويت بين كل مجموعة فالمجموعة الثانية تضم مسلسلات نسل الأغراب، لعبة نيوتن، المداح، كل ما نفترق.




المجموعة الثالثة تضم مسلسلات موسى، القاهرة كابول،ى ولاد ناس، ضد الكسر.



المجموعة الرابعة تضم مسلسلات هجمة، مرتدة حرب أهلية، ملوك الجدعنة، الطاووس.



المجموعة الخامسة تضم مسلسلات ظل راجل، اللي ملوش كبير، النمر، كوفيد 25، لحم غزال.



وخلال الحلقة، سلط البرنامج على أبرز خناقات الوسط الفني التي بدأت قبل شهر رمضان ومازالت مستمرة، ومنها المشاجرة التي وقعت على  مسلسل احمس ووقف عرضه، والمشاجرة التي حدثت بين الفنانة أنغام و المخرج محمد سامي، بسبب تتر مسلسل نسل الأغراب، والمشاجرة التي تمت في مسلسل كله بالحب بين أحمد السعدني والعاملين على المسلسل، وكذلك انسحاب الفنان مصطفى درويش من العمل.



وذكر البرنامج من أبرز المشاجرات التي حدثت، المطالبات التي بدأت بوقف عرض مسلسل الطاووس، وأخيراً المشادة الكلامية التي وقعت بين الفنانة ريهام حجاج وأيتن عامر عبر منصات السوشيال ميديا.

 
 وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم الفائزين على مدار شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.



يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش. 



يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.

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