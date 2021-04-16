مسلسل " الاختيار2" الأفضل في الأسبوع الأول من كأس انرجي للدراما

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مسلسل " الاختيار2" الأفضل في الأسبوع الأول من كأس انرجي للدراما
الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:50 ص
سعد نبيل
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احتل مسلسل الاختيار2، المرتبة الأولى، في منافسات كأس إنرجي للدراما، في موسمه الخامس، على ارديو إينرجي 92.1، والذي يقدمه محمد طارق أضا.
مسلسل "الاختيار 2" كان من ضمن المجموعة الأولى، التي يتنافس فيها ثلاث مسلسلات بجانب الاختيار 2، كلاً من بنت السلطان، بين السما والأرض، وقصر النيل.
وعلى مدار الحلقة تواصلت عملية التصويت بين كل مجموعة فالمجموعة الثانية تضم مسلسلات نسل الأغراب، لعبة نيوتن، المداح، كل ما نفترق.
المجموعة الثالثة تضم مسلسلات موسى، القاهرة كابول،ى ولاد ناس، ضد الكسر.
المجموعة الرابعة تضم مسلسلات هجمة، مرتدة حرب أهلية، ملوك الجدعنة، الطاووس.
المجموعة الخامسة تضم مسلسلات ظل راجل، اللي ملوش كبير، النمر، كوفيد 25، لحم غزال.
وخلال الحلقة، سلط البرنامج على أبرز خناقات الوسط الفني التي بدأت قبل شهر رمضان ومازالت مستمرة، ومنها المشاجرة التي وقعت على مسلسل احمس ووقف عرضه، والمشاجرة التي حدثت بين الفنانة أنغام و المخرج محمد سامي، بسبب تتر مسلسل نسل الأغراب، والمشاجرة التي تمت في مسلسل كله بالحب بين أحمد السعدني والعاملين على المسلسل، وكذلك انسحاب الفنان مصطفى درويش من العمل.
وذكر البرنامج من أبرز المشاجرات التي حدثت، المطالبات التي بدأت بوقف عرض مسلسل الطاووس، وأخيراً المشادة الكلامية التي وقعت بين الفنانة ريهام حجاج وأيتن عامر عبر منصات السوشيال ميديا.
وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم الفائزين على مدار شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.
يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.
يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.
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