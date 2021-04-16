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القليوبية تسجل 65 حالة إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة، وفق بيانات مديرية الصحة. 

وسجل مركز بنها الأعلى في نسب الإصابة ب27 حالة يليه شرق طوخ ب11 حالة ثم الخانكة وقليوب بJ9 حالات لكل منهما والقناطر ب5 حالات وكفر شكر حالتين وغرب شبرا وشبين القناطر بحالة لكل منهما. 

بينما سجل شرق شبرا وقها والعبور صفر إصابة ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 15080 حالة فيما سجلت مستشفيات المحافظة اليوم 9 حالة من خارج الإقليم. 

واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية مركز ومدينة الخانكة 1204 والعبور 207 حالة والقناطر الخيرية 956 وبنها 4653حالة وشرق شبرا 1531وغرب شبرا 1479 وشبين القناطر 1017 وطوخ 1986 وقليوب 1079 وقها 89 وكفر شكر 873.

بينما سجلت المحافظة اليوم 8 وفيات وفق بيانات مديرية الصحة نتيجة مضاعفات كوفيد19 ليصل إجمالي وفيات المحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الأن 1247. 

وبحسب البيانات أن الوفيات اليوم بينهم 4 سيدات وجاءت كالتالي حالتين بكلا من مستشفيتا عزل قها وبنها التعليمي وحالة بكلا التامين النموذدي ببنها وحميات بنها وناصر العام ومنزل. 

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