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وزير الأوقاف خلال زيارته الشرقية: إحلال وتجديد 111 مسجدا خلال 7 أشهر ونصف

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه خلال 7 أشهر تم إحلال وتجديد 111 مسجد خلال 7 أشهر ونصف، وعلي مستوي الجمهورية بلغ عدد المساجد التي تفتتح 1369 مسجد، منها 1277 مسجد إحلال وتجديد بما يزيد عن معدل 5 مساجد يوميا وأكثر من 155 مسجد شهريا هذا معدل غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ولايوجد اي دولة تفتتح هذا العدد في 7 اشهر.


وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وصل إلى محافظة الشرقية منذ قليل لعقد اجتماع مع الأئمة بقصر ثقافة منيا القمح والمشاركة في افتتاح مسجد الغنيمي وأداء صلاة الجمعة بالمسجد.


واستقبل الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف مجدي بدران وعدد من المسؤولين بمديرية الأوقاف والأئمة.


وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف سيفتتح 14 مسجدا، اليوم، بالمحافظة. مشيرا إلى أن الوزير سيفتتح مسجد الغنيمي بمنيا القمح بعد تطويره.
وأوضح المحافظ أن مسجد الغنيمي هو أحد المساجد التي تم إنشاؤها سنة 503 هجريا، قبل أن يعاد تأهيله وتطويره خلال الفترة الماضية، على يد وزارة الأوقاف.
واشار محافظ الشرقية إلى أن وزارة الأوقاف أنفقت مبلغ 5.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 3.8 من تبرعات الأهالي، على عمليات تطويره، بتكلفة إجمالية وصلت لحوالي 9 مليون جنيه.
وأضاف المحافظ، أن صلاة الجمعة سيسبقها لقاء يجمع بين وزير الأوقاف والأئمة، من المفترض أن يتحدث فيها الوزير عن تحديد الخطاب الديني والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد لمواجهة جائحة كورونا

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