موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانية

يترقب عشاق الكرة الإسبانية تحديدًا برشلونة مباراة الفريق الكتالوني مع أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي وذلك في سيناريو مكرر للمباراة النهائية في السوبر المحلي.









وتمكن برشلونة من التأهل إلى النهائي عقب تخطي عقبة أشبيلية بالفوز عليه في مبارتي الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور قبل النهائي من البطولة بينما صعد أتلتيك بلباو على حساب ليفانتي بالفوز عليه في مبارتي الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدف.









والمباراة النهائية تعتبر نهائي مكرر للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي والتي فاز بها أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.









ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا يوم 17 أبريل الحالي على ملعب لا كارتوخا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.