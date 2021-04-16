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تطبق غدا.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تطبيق مواعيد المحال التجارية فى جميع المحافظات غدا السبت 17 أبريل، لمد ساعات العمل وفقا للمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، حيث يتم تطبيق المواعيد الجديدة غدًا تنفيذ لقرار وزير التنمية المحلية، فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

وترصد " الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مواعيد غلق وفتح المحال العامة:

مد ساعة إضافية من شهر أبريل المقبل وحتي سبتمبر المقبل:

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن قرار مد فترة غلق المحال التجارية والمولات ساعة إضافية من غدا السبت وحتى 30 سبتمبر المقبل، حيث تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

استمرار خدمة التيك أواي:

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الواحدة صباحًا خلال الصيف، على أن يتمّ زيادة التوقيت خلال يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة تُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة «"التيك أواي» وتوصيل الطلبات بالمنازل 24 ساعة.

استثناء هذه الفئات:

وأكدت الوزارة أن المحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، فلن تطبق عليها مواعيد فتح وغلق محددة.

الأعمال الحرفية:
وأعلنت الوزارة أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتفتح يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين، مشددا على أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقًا بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.



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