لمخالفتهم القانون.. غلق 6 صيدليات وإعادة ممارسة النشاط لأخرى في الدقهلية



وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي غلق 6صيدليات غلقا إداريا لمدة شهر لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بمدينة المنصورة، وقرى كفر النعمان وأتميدة ودنديط بمركز ومدينة ميت غمر.





كما قرر محافظ الدقهلية اعادة ممارسة النشاط لصيدلية بقرية المعصرة بمركز بلقاس بعد إنقضاء المدة القانونية المقررة للغلق وتلافي المخالفات وتعيين مدير مسئول.



ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها، وسرعة انهاء اجراءات التشغيل واعادة النشاط للصيدلية التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعين المدير المسئول وانقضت مدة الغلق لها وفقا للقانون..



وأشار محافظ لدقهلية إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.



جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة.





وتأتي الحملات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.