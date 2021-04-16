وزير الأوقاف: نحن في شهر القرآن.. فلا تهجروه



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الشيخ الغنيمي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، إلى أن العلم أثبت أنه لا يوجد تطابق بين شخصين على قيد الحياة أو بين الأموات، أو حتى بين التوأم في بصمة الأصبع، وهو ما يؤكد على قدرة الخالق.





وأضاف أننا في شهر القرآن، فلا تجعلوا القرآن مهجورا، معقبا: "علينا التخلق بأخلاق القرآن ومنها البر والرحمة واطعام الطعام، والتواضع".



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن شهر رمضان هو شهر القرآن، مشيرا إلى أن القرآن هو أعظم وأصدق وأجمل الحديث.