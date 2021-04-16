سوق الأسهم يسجل انخفاضا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية، أمس الخميس، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة بأداء الأسبوع الماضي؛ وسط تراجع 8 قطاعات من بينهما الاتصالات والبنوك القياديين.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 أبريل/ نيسان الجاري على تراجع نسبته 0.24%، ليغلق عند مستوى 9987.92 نقطة، ويفقد بذلك 24.2 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 10012.13 نقطة.

وتأثر المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع، بالأداء السلبي لثمانية قطاعات وإغلاقها بالمنطقة الحمراء؛ كان في مقدمتها الاتصالات بنسبة 2.58% أحد القطاعات القيادية، يليه التأمين بنحو 1.7%، علما بأن قطاع البنوك الذي يعد من أعلى القطاعات تأثيرا في الوزن النسبي للمؤشر سجل انخفاضا بنسبة 0.7%.

وفي المقابل، سجل 11 قطاعا ارتفاعا أسبوعيا، كان أبرزها الإعلام بنسبة 4.36%، والنقل ثانيا بمكاسب نسبتها 1.96%، ثم الأدوية بـ 1.5%.

وحقق قطاعا المواد الأساسية والطاقة من بين القطاعات القيادية في المؤشر مكاسب نسبتها 0.54% و0.13% على التوالي خلال تعاملات الأسبوع.

وسجلت السيولة في المؤشر العام انخفاضا بنحو 32.7% خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتبلغ قيم التداولات الإجمالية 35.89 مليار ريال، مقابل 53.36 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وتراجعت كميات الأسهم المتداول عليها بواقع 27.6%، إلى 1.27 مليار سهم، مقابل 1.76 مليار سهم في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل/ نيسان الجاري.

وعلى مستوى القيمة السوقية، سجلت تراجعا خلال الأسبوع بنحو 0.13% وبما يعادل 12.6 مليار ريال، لتسجل 9.578 تريليون ريال (2.55 تريليون دولار)، مقابل 9.59 تريليون ريال (2.56 تريليون دولار) بنهاية الأسبوع الماضي.