Advertisements

ضبط 13252 قضية سرقة تيار كهربائي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (3096) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13252) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) عن ضبط (576) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط (69) قضية (مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات)، فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي من ضبط (6) قضايا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1262) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (155) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سرقة التيار الكهربائي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 6 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 10509 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال مكافحة الجرائم

ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة بالمحافظات

ضبط 4355 مخالف لقرار الحظر خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 2331 قضية متنوعة 11959 قضية سرقة تيار كهربائى

ضبط 3040 قضية متنوعة في مكافخة الجرائم

ضبط (2929) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

01:02 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة