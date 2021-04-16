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"مكافحة العدوى" تكشف موعد اكتمال المناعة بعد الحصول على لقاح كورونا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة سامية عبده، مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن معامل الخطورة لمرضى كورونا للإصابة بالجلطات 16% أي أن من كل 100 شخص يوجد 16 يصابون بالجلطات، وبالتالي ليس كل ما يصاب بكورونا ينتظم في أدوية السيولة الدموية، وتعتمد على تحاليل معينة وبأمر الطبيب.

وأضافت "عبده"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة قناة الأولى، اليوم الجمعة، أن المناعة تكتمل في جسم الإنسان بعد 14 يوما عن الجرعة الثانية للقاح، منوهة أن أقصى مناعة ينتجها اللقاح بنسبة 94%، ومن شأن ذلك عدم لجوء الشخص للدخول للمستشفيات أو عدم ظهور حالات شديدة بنسبة 100%.

وأكدت أنه لا صحة لما يتداول بأن هناك أشخاص أصيبوا بكورونا بعد أخذهم اللقاح، لافتة أن اللقاح هو عبارة عن أجزاء من الفيروس، ولكن من الوارد أن يكون هناك أعراض جانبية، وهذا تفاعل طبيعي، ويتمثل ذلك في ارتفاع بدرجات الحرارة أو ألم فيمكان الحقنة أو في العضلات أو صداع، وتختفي بعد 4 أيام بعد تناول بعض الأدوية مثل باراسيتامول.

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