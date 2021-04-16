روسيا تسجيل أكثر من 9.1 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 8.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتعافي أكثر من 9.1 مصاب بالفيروس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، عن رصد 8.995 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (2476 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ( 704 حالة)، وضواحي موسكو (595 حالة).

وتبلغ وتيرة نمو الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا حاليا 0.19%.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 397 حالة وفاة (مقابل 398وفاة أمس).

وارتفعت عدد حالات الشفاء من الفيروس التاجي بمقدار 9109 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و684.148 إصابات مؤكدة، منها 104.795 آلاف حالة وفاة ووأربعة ملايين و310.557 حالة شفاء.