شهر الصيام أغنية جديدة لطارق المنهالي بمناسبة شهر رمضان









طرح الفنان طارق المنهالي أغنية "شهر الصيام" ليطل على جمهوره في شهر رمضان المبارك ضمن أغنية روحية فنية.

















أغنية شهر الصيام كلمات الشاعر / عوض الهلالي العنقزي ،ألحان علي الشيخ توزيع المايسترو / صابر قسم الله وميكس ماستر علي رمضان واشراف عام الفنان فادي الساري وقت لاقت استحسان الجمهور في الشهر الفضيل وقد شارك طارق الغناء مع اولاده تركي وزيد وراشد كما عود جماهيره بأن يكون هو وابنائه عائلة فنية بسيطة يقودها الاب ارشاداً وتوجيهاً وخصوصاً بالاعمال الوطنية والاجتماعية والثقافية وتحمل عدد من الرسائل التي تعبر عن العزيمة والإرادة تجاه تحقيق الاحلام والطاعة الروحية والقرب من الله وتقول كلماتها:





الخير في شهر الصيام

شهر المحبه والوئام..

شهر النفوس الراقيه

اعمالها اصدق كلام..





رمضان جنّه للقلوب

ابوابها صيام وقيام..

وتلاوةُ آيات الحكيم

وأصدق موده واحترام..





وفينا السكينه تنزرع

والخير كله والسلام..

يومه فضيل وليلته

نورٍ لنا وسط الظلام..





تتهجد ارواح البشر

تبي الاجر يوم الزحام..

شهر العفو والمغفرة