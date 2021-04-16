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إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، عن تنفيذها حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من شوارع المدينة لتيسير حركة المرور أمام المواطنين، تضمنت إزالة تعديات الباعة الجائلين وإزالة أفران كنافة بلدي و13 إعلانًا مخالفًا.

وقال نشأت معبد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، إنه تم تنفيذ الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن المخالفات.

كما تضمنت مجهودات الوحدة المحلية، تركيب وصيانة 165 كشاف إنارة بشوارع المدينة، وعددًا من الطرق الفرعية التي تربط قرى المركز ببعضها البعض، إضافة إلى رفع 130 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بمركز سمسطا.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أعمال ذبح عجول وتوزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، وكذلك توزيع 500 فرخة و250 كرتونة مواد غذائية و250 شيكارة بطاطس، على 125 أسرة بقرى العواونة وقلها وميانة وتوابعها من العزب والنجوع.

وتضمنت مجهودات القطاعات الخدمية بمركز إهناسيا أعمال تغطية غرفتين صرف صحي بجوار مدرسة كفر أبو شهبة الابتدائية وغرفة بطريق "ننا ـ فزارة" الرئيسي، حرصًا على أرواح الأهالي والمارة، إضافة إلى رفع الأتربة والتراكمات والمخلفات الصلبة بجوار الوحدة الصحية بمنطقة "شاطر زادة" ومدرسة الشهداء الإعدادية بقرية وش الباب.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد ناقش مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، خلال اجتماع سابق، في بعض تفاصيل العمل والاستماع لمشاكلهم والمعوقات التي قد تواجههم، ومقترحات تطوير الخدمة والمنظومة التنفيذية بالوحدة وتوابعها، والاتفاق على آليات تنفيذية من شأنها تسهيل الأداء وتحقيق السرعة وأعلى إنجاز لكل الأعمال.

وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة التواجد بين المواطنين والتعرف على مشاكلهم والتدخل السريع لحلها بحسب المتاح من إمكانيات مع ضرورة توفير الحلول غير التقليدية والتفكير بطريقة ابتكارية، مؤكداُ على أهمية متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ والإجراءات المنفذة حيالها.
إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة أفران كنافة بلدي وإعلانات مخالفة بمركز إهناسيا ببني سويف (صور)

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