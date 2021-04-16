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توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وصول جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وذلك تبرع من المجتمع المدني

وأشار "مكي" الخطوة ضمن تطوير مستشفى كلى ومسالك ميت غمر حيث يستخدم الجهاز في اجراء العمليات الجراحية بزمن اقل وبدقه عالية تسهل على الجراحين وكذلك المريض متاعب العملية حيث يمكن الاطباء من التقاط حصى الكلى بالابره بمساعدة الجهاز الذى سيساعد الجراح اتمام عمليته بدقه متناهيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة:نسعى دائما لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية كما اشاد سيادته بدور المجتمع المدني في تقديم الدعم للمستشفيات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية المقدمة.
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر
توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر

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