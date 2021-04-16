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الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الزمالك حصل علي توقيع رجب بكار الظهير الايمن لفريق سيراميكا كليوباترا من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجهة اليمنى. 


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي الزمالك قرروا أيضًا فسخ التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لعدم قناعة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بقدراته الفنية. 


وتابع: "رجب بكار معار من بيراميدز  لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري، وقرر عدم العودة للفريق السماوي، بعد نهاية فترة الإعارة".

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