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نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة مع اقتراب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي الذي سيحاول البرسا بيعه في أسرع وقت ممكن.


وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع مدافع أعسر بدلا من النجم الفرنسي.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بانضمام إريك جارسيا ووجود بيكي ولينجليت وأراوخو ومينجويزا فإنه لا يوجد مدافع أعسر سوى لينجليت.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لم يستقر بعد على اسم معين لكن الترشيحات تتضمن أليسيو رومانيولي نجم ميلان الإيطالي الذي ينتهي عقده عام 2022 وليساندرو مارتينيز نجم آياكس وماركوس سينسي نجم فينورد.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة درس أيضا خيار التعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي نجم ريال بيتيس الذي سينضم بشكل مجاني نظرا لنهاية عقده في الصيف المقبل في حال الاستقرار عليه.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من كون ماندي يلعب بالقدم اليمنى إلا أنه قادر على احتلال أي مركز في الدفاع وعلى الجانبين أيضا.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يمتلك كذلك خيار إعادة شراء خورخي كوينكا الذي انتقل إلى فياريال ويلعب على سبيل الإعارة ضمن صفوف ألميريا فيالدرجة الثانية في الموسم الحالي.

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