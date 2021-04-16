Advertisements

مشاركة واسعة بجنازة الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
Advertisements
شيعت أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، جثمانه منذ قليل، من مسجد آل رشدان لمقابر العائلة بمدينة نصر.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من كبار الكُتاب الصحفيين، وشخصيات عامة، وتلاميذ الكاتب الصحفي الراحل، رغم ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيام.

وشارك بالجنازة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ورجل الأعمال محمد أبوالعنين  وعدد من رؤساء تحرير الصحف.


وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل.


وتقدمت الهيئات والنقابات الصحفية والإعلامية، والكُتاب الصحفيين، والشخصيات العامة، بالعزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، وللجماعة الصحفية، لرحيل كاتب كبير ونقابي مخضرم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مكرم محمد الكاتب مكرم محمد الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"قلاش والسناوي" وخالد داوود بعزاء الإعلامي حمدي قنديل (صور)

نقيب الصحفيين و"المسلماني وبكري" يشاركون في عزاء حمدي قنديل (صور)

كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)

تشييع جثمان الكاتب الراحل إبراهيم سعدة لمثواه الأخير (صور)

جمال عبدالرحيم يطالب بإطلاق أسماء إبراهيم نافع ومكرم محمد على قاعات نقابة الصحفيين

جمال عبدالرحيم عن الكاتب الراحل مكرم محمد: رحلة عطاء استمرت عقود طويلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

01:02 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة