مشاركة واسعة بجنازة الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)

شيعت أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، جثمانه منذ قليل، من مسجد آل رشدان لمقابر العائلة بمدينة نصر.





وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من كبار الكُتاب الصحفيين، وشخصيات عامة، وتلاميذ الكاتب الصحفي الراحل، رغم ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيام.





وشارك بالجنازة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ورجل الأعمال محمد أبوالعنين وعدد من رؤساء تحرير الصحف.









وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل.







