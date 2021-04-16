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الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الإحتفال بيوم اليتيم فى زيارة لعدد دور الرعاية وتوقيع الكشف الطبى وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم

فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

فقد حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم خلال أبريل 2021.. والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.. حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة- الأصحاء" المودعين بدور الرعاية، حيث تم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازم لهم بالمجان.
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم
الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم

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