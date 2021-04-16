البرلمان العربي ينظم ورشة عمل حول منظومة التطوير الإداري الجديدة

نظم البرلمان العربي ورشة عمل حول منظومة التطوير الإداري الجديدة ومنهجية الأداء الفردي لموظفي الأمانة العامة للبرلمان العربي.





وألقى النائب الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، محاضرة زاخرة تضمنت عدد من المحاور العلمية التي تعمل على تحقيق الأهداف مثل متطلبات نجاح التطوير الإداري، محاور ومؤشرات قياس الأداء الفردي والمؤسسي، إعداد وصياغة ونشر الاستراتيجية الكلية للمؤسسة، وخطط انتقاء وإعداد وتقويم القيادات الإدارية، وكذلك منظومة الموارد البشرية والنظم المرتبطة بها، والمناخ التنظيمي وأدوات تطويره.