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ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 (زكريا يونس ويوسف الرفاعي يدخلان اعتصام رابعة).. الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:05 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3
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ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 (زكريا يونس ويوسف الرفاعي يدخلان اعتصام رابعة).. الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2

في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 عرفنا أن المقدم "زكريا يونس" كريم عبد العزيز صديق الرائد "يوسف الرفاعي" وكان قائده ، كما شهدت الحلقة ذهاب "زكريا" و"يوسف" والمقدم "محمد مبروك" إلى اعتصام رابعة.

أبرز أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3:
- قام "زكريا يونس" كريم عبد العزيز، بزيارة "يوسف الرفاعي" أحمد مكي في المستشفى بعد إصابته في التصدي للهجوم الإرهابي في رفح، في البداية تحدث بطريقة رسمية لأن خطيبة "يوسف" كانت موجودة، وما أن خرجت، تحدث معه بشكل عادي كصديقين فهو كان قائده في السابق، وبارك له بعد عودته إلى العمل في القاهرة.

- التقى "زكريا" بقيادي إخواني، وطلب منه بعض المعلومات، وعندما حاول التهرب، كشف له عن بعض المستندات التي تثبت أنه يسرق أموال التبرعات التي تتلقاها أسر الجماعة، فخاف من اكتشاف أمره ووافق على إمداده بالمعلومات التي يريدها ومنها عدد وأماكن تخزين الأسلحة في اعتصام رابعة.

- التقى ضابط المرور "محمد عويس" أحمد شاكر بصديقه المقدم "محمد مبروك" إياد نصار، وسأله عن الأوضاع ورأيه في اعتصام رابعة، وأكد له "مبروك" أن المشكلة أن هناك عددا كبيرا من العناصر الجهادية التي تشكل خطرا على البلد.

- اتصل "يوسف" أحمد مكي بخطيبته "عاليا" أسماء أبو اليزيد وعندما لم تجب على اتصاله قلق عليها لأن منزلها بجوار اعتصام رابعة، فذهب إليها ووجدها تتشاجر مع بعض الشباب في الاعتصام لأنها رأت سيدة تعرفها بالداخل وأرادت التحدث لها، وعندما تدخل "يوسف" لتهدئة الوضع طلبوا منه بطاقته الشخصية، لكنه أخبرهم أنها ليست معه وأخذ خطيبته وترك المكان ووعدها أن يعود مجددا ليخرج هذه السيدة.

- ذهب "يوسف" إلى اعتصام "رابعة" مرة أخرى واستطاع الدخول بعدما أقنع الشاب الذي يقف للتفتيش أنه فقد بطاقته ولا يوجد معه سوى بطاقة تثبت أنه يعمل في مركز شباب كمدرب مصارعة، ويريد الدخول حتى يرى الأجواء وقد يستفيدوا منه ومن قوته.

- طلب "زكريا" من اللواء "رفعت" أن يدخل إلى اعتصام رابعة، وذهب برفقة المقدم محمد مبروك ليشاهدا كل شيء على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

ملخص واحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 (زكريا يونس ويوسف الرفاعي يدخلان اعتصام رابعة).. الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2

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ملخص مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 رمضان 2021 الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2

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