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بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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أدى كبار الكُتاب، صلاة الجنازة منذ قليل، على روح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، بمسجد آل رشدان، استعدادًا لدفنه بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وشارك بتشييع الجثمان، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.

كما شارك أيضًا الإعلاميان نشأت الديهي وأحمد موسى، بالإضافة إلى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، والنائب البرلماني مصطفى بكري، والنائب ورجل الأعمال محمد أبوالعنين.

كما حرص على المشاركة بتشييع الجثمان، العشرات من تلاميذ الكاتب الصحفي الراحل من المؤسسات المختلفة.

وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة الصحفية العزاء، مساء السبت المقبل من أمام مؤسسة الأهرام.
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)
بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)

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