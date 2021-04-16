بحضور كبار الكُتاب.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مكرم محمد (فيديو)

أدى كبار الكُتاب، صلاة الجنازة منذ قليل، على روح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، بمسجد آل رشدان، استعدادًا لدفنه بمقابر العائلة بمدينة نصر.





وشارك بتشييع الجثمان، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.





كما شارك أيضًا الإعلاميان نشأت الديهي وأحمد موسى، بالإضافة إلى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، والنائب البرلماني مصطفى بكري، والنائب ورجل الأعمال محمد أبوالعنين.





كما حرص على المشاركة بتشييع الجثمان، العشرات من تلاميذ الكاتب الصحفي الراحل من المؤسسات المختلفة.



