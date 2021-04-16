Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 "نسل الاغراب الحلقة 3" | (عساف الغريب يساوم غفران على جليلة وابنه).. أحداث الحلقة الثالثة من نسل الاغراب

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:21 م
نسل الاغراب
نسل الاغراب
Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 "نسل الاغراب الحلقة 3" | (عساف الغريب يساوم غفران على جليلة وابنه).. أحداث الحلقة الثالثة من نسل الاغراب 

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الاغراب، بطولة كلًا من أحمد السقا وأمير كرارة، على قناة ON، واحتوت الحلقة على الكثير من الأحداث المثيرة بين كلا من عساف الغريب وغفران الغريب، شخصيات السقا وكرارة في العمل.

ونستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية،  في ذلك التقرير، أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الاغراب رمضان 2021: 

- طلب علي الغريب دياب- من عساف الغريب -أحمد السقا- وقف الخلاف والصراع الدائر بينه وبين غفران الغريب -أمير كرارة-، ولكن عساف يأبي ويصر على استمرار الخلافات، ويكشف له سر وهو أن والدة غفران مازلت على قيد الحياة، منذ أن اختطفها ولكن لا أحد يعلم عنها شيء حتى الآن.

- يأتي علي الغريب بكلا من عساف الغريب وغفران الغريب في قسم الشرطة، ليتحدثان ويحلان الخلاف، ولكن الخلاف يبقى على ما هو عليه، ولكن يطلب غفران من عساف ان يعيد له والدته، فيرد عيله عساف بأنه سيعيد له والدته في حال أعاد غفران زوجته جليلة وابنه حمزة له.

- ذهب غفران الغريب إلى العمدة حسيب الغريب -إدوارد- ويخبرخ بخروج عساف الغريب من السجن، فيخاف الأخير لانه يعلم جيدا بأنه أكثر الأشخاص التي ستحاسب على كل ما حدث مع عساف.

- يعود غفران لمنزله ويتحدث مه زوجته “جليلة” -مي عمر- ويخبرها بان عساف خيره بينها هي وابنه حمزة، وبين والدته التي اختطفها عساف الغريب منذ زمن، فتسأله مي عمر من سيختار فلا يرد عليها.

- تؤكد جليلة لابنها “حمزة” -أحمد مالك- بأنها ستختاره هو وشقيقه “سليم” -أحمد داش-، ويذهب عساف لمنزل علي الغريب، ليتحدث مع والدة علي الغريب -فردوس عبد الحميد-، والتي تطلب منه أن يعيد والدة غفران، حتى تحل كل تلك الصراعات.

- يحاول غفران محاولة مكان والدته، حيث يرسل ثلاثة اأشخاص لكي يتتبعون عساف الغريب، ولكن عساف يكشف أمرهم ويضربهم ويرسل معهم رسالة لغفران.

- يستقل عساف الغريب القطار حتى يزور الشخص الذي كان يخبء عنده والدة غفران الغريب، ولكنه يصدم حينما يقابل والدة ذلك الشخص وتخبره بأنه توفي منذ 10 سنوات.

المسلسل نسل الاغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسلات رمضان 2021 "نسل الاغراب الحلقة 3" | (عساف الغريب يساوم غفران على جليلة وابنه).. أحداث الحلقة الثالثة من نسل الاغراب 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان 2021 مسلسل نسل الاغراب رمضان 2021 الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الاغراب الحلقة 3 من نسل الاغراب

أخبار تهمك

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ ساعتين

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. نور الشريف يتصدر "تريند جوجل"

في الحلقة الأولى من "نسل الأغراب".. خروج أحمد السقا من الحبس وتخطيطه للانتقام

بعد عرض الحلقة الأولى.."نسل الأغراب" يتصدر تريند تويتر

السقا وكرارة يتصارعان على أحمد مالك في "نسل الأغراب"

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

في الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب".. عماد زيادة يُقرر الانتقام لوالده

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

01:02 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة