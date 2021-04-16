مسلسلات رمضان 2021 "نسل الاغراب الحلقة 3" | (عساف الغريب يساوم غفران على جليلة وابنه).. أحداث الحلقة الثالثة من نسل الاغراب





عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الاغراب ، بطولة كلًا من أحمد السقا وأمير كرارة، على قناة ON، واحتوت الحلقة على الكثير من الأحداث المثيرة بين كلا من عساف الغريب وغفران الغريب، شخصيات السقا وكرارة في العمل.





ونستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، في ذلك التقرير، أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الاغراب رمضان 2021:





- طلب علي الغريب دياب- من عساف الغريب -أحمد السقا- وقف الخلاف والصراع الدائر بينه وبين غفران الغريب -أمير كرارة-، ولكن عساف يأبي ويصر على استمرار الخلافات، ويكشف له سر وهو أن والدة غفران مازلت على قيد الحياة، منذ أن اختطفها ولكن لا أحد يعلم عنها شيء حتى الآن.





- يأتي علي الغريب بكلا من عساف الغريب وغفران الغريب في قسم الشرطة، ليتحدثان ويحلان الخلاف، ولكن الخلاف يبقى على ما هو عليه، ولكن يطلب غفران من عساف ان يعيد له والدته، فيرد عيله عساف بأنه سيعيد له والدته في حال أعاد غفران زوجته جليلة وابنه حمزة له.





- ذهب غفران الغريب إلى العمدة حسيب الغريب -إدوارد- ويخبرخ بخروج عساف الغريب من السجن، فيخاف الأخير لانه يعلم جيدا بأنه أكثر الأشخاص التي ستحاسب على كل ما حدث مع عساف.





- يعود غفران لمنزله ويتحدث مه زوجته “جليلة” -مي عمر- ويخبرها بان عساف خيره بينها هي وابنه حمزة، وبين والدته التي اختطفها عساف الغريب منذ زمن، فتسأله مي عمر من سيختار فلا يرد عليها.





- تؤكد جليلة لابنها “حمزة” -أحمد مالك- بأنها ستختاره هو وشقيقه “سليم” -أحمد داش-، ويذهب عساف لمنزل علي الغريب، ليتحدث مع والدة علي الغريب -فردوس عبد الحميد-، والتي تطلب منه أن يعيد والدة غفران، حتى تحل كل تلك الصراعات.





- يحاول غفران محاولة مكان والدته، حيث يرسل ثلاثة اأشخاص لكي يتتبعون عساف الغريب، ولكن عساف يكشف أمرهم ويضربهم ويرسل معهم رسالة لغفران.





- يستقل عساف الغريب القطار حتى يزور الشخص الذي كان يخبء عنده والدة غفران الغريب، ولكنه يصدم حينما يقابل والدة ذلك الشخص وتخبره بأنه توفي منذ 10 سنوات.





المسلسل نسل الاغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.



