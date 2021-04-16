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الرئيس الفلسطيني يعزي في وفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، برقية عزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية صباح أمس.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقيته: "تلقينا بأسف وحزن كبيرين نبأ وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأخ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق، والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب الأسبق، الذي أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي المتميز، وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، وسنتذكر وشعبنا بكل اعتزاز كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "بإسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة الصحفية العزاء، مساء غدٍ السبت من أمام مؤسسة الأهرام.

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