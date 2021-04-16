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الفنانة عفاف شعيب تعلن الكثير من الأسرار والمفاجآت.. الليلة على قناة اقرأ

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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تعرض قناة اقرأ اليوم في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، الجزء الثاني من حلقة الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، من برنامج "أعمال خالدة" الذي يقدمه الفنان أحمد عزمي.


 حيث تواصل الفنانة عفاف شعيب، لأول مرة، كشف العديد من المفاجآت والأسرار التي حدثت خلال مشاركتها في مسلسل "إمام الدعاة"، وأهم المواقف التي لا تنساها خلال تحضير وتصوير العمل الذي نال شهرة واسعة في الوطن العربي.

البرنامج يرأس تحريره الكاتب الصحفي معتصم بالله حمدي، وإخراج أمجد عاصم.

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